在古裝劇中大部分的皇帝都身穿黃袍，在電影《滿城盡帶黃金甲》中，好像黃金色成為皇權的一種象徵，但大陸歷史學者指出，這其實是一種刻板印象，古代早期的皇帝其實幾乎不穿黃袍，到了唐朝才開始規範只有皇帝能穿黃色，但實行還不嚴格，宋朝之後才正式確立黃袍為皇帝的專用服飾。

大陸北京大學歷史學博士王珊指出，古人信奉陰陽五行，五行當中有相生也有相剋，因為周朝屬火，秦朝就將自己定為水，以水克火，而水的象徵顏色為黑色，因此秦始皇以及他的後代皇帝皆以黑袍為主；到了漢朝初年，開國皇帝劉邦並不在意陰陽五行，所以仍延續秦朝的傳統，皇帝的衣服還是以黑為主。

東漢時期，光武帝劉秀稱漢朝屬火，因此又稱作「赤漢」，皇帝衣服的顏色自然就改變為紅色；後來的魏晉南北朝，朝代更迭頻繁，每一朝都有專屬崇尚的顏色，如果屬木就以青為貴，屬土的以金為貴，屬金則以白為貴。

唐朝開始，統治者有了新的想法，認為不能所有人都穿相同顏色的衣服，應該要以顏色區分官員品級的高低，一到三品官穿紫色、四到五品穿緋色、六到七品穿綠色、八到九品則穿青色，衣服顏色也因此成為等級制度中很重要的因素之一，而皇帝也從這時開始穿著黃服，只不過不是人們印象中的亮黃色，而是偏向土色的赭黃色，且唐朝時期制度實行還不太嚴格，仍有不少士人庶民會穿赭黃色服飾。

五代十國後周時期，趙匡胤發動陳橋兵變，並在眾人擁戴下黃袍加身，後來建立宋朝，黃袍正式成為皇帝的專用顏色，且一直延續到明清時期；王珊補充表示，皇帝私底下的常服其實什麼顏色都有，但在正式的禮儀場合中，一定會穿著黃袍，甚至很多宮中的御用物品要以黃緞布包起來，這就是一種身分象徵和顏色結合的極端表現。