國外一名女子幾年前認識男友，正好就是暗戀對象的哥哥，日前兩人順利結婚，豈料婚禮當天，未來小叔竟曝光他與新娘的曖昧關係，現場氣氛頓時變尷尬，丈夫得知後非常生氣，雙方陷入冷戰，讓該名女子不知如何是好，於是PO文向網友求助。

根據《鏡報》報導，一名女子在論壇Reddit提到，大學時她很迷戀朋友克里斯（Chris），對方雖然也知情，但卻以還不想談戀愛為由，與每個女生保持曖昧關係，克里斯還曾傳訊息給原PO，表示對她的感覺超出友誼，但之後又收回訊息，說自己只是開玩笑。

原PO對這段感情不抱希望，直到4年前聖誕節，克里斯突向她示愛，表示想約出來玩，與她建立穩定關係，於是她邀請克里斯參加她與室友辦的派對，當時克里斯還帶哥哥出現，未料克里斯整晚都在與室友親熱，原PO也因此結識克里斯的哥哥。

原PO提到，克里斯的哥哥雖然害羞，但個性非常好，兩人一拍即合，約會不久就準備結婚，豈料婚禮彩排時，克里斯致詞竟說出他與新娘的相處過程，更表示很後悔沒早點約她出來，克里斯的告白讓氣氛很尷尬，丈夫雖然面無表情，但她知道是在假裝鎮定。

婚禮依然照舊舉辦，事後原PO被丈夫質問，是否愛過克里斯，而原PO也解釋，對克里斯只是愛慕，直到遇見丈夫後，她才知道什麼是愛，認為這段感情只是個人私事，所以才沒告知丈夫，如今兩人準備出發度蜜月，但丈夫仍不願跟她說話。

此事曝光後，許多人都罵克里斯自私，「克里斯的告白是假的，他不是真的愛你，只是見不得別人過得比他幸福，一直把你當備胎」、「這個小叔真的是混蛋，」、「從別人口中得知妻子的往事，任何人都會不開心，給丈夫多一點時間消化，我相信他會理解的」。