古代帝王為了抵禦外侮或是擴增國家版圖，不惜發動戰爭掠取資源，可是每次一有戰事，隨之而來的就會出現軍餉不足、國庫空虛等狀況，事實上打仗之所以這麼花錢，關鍵在於工資差異、戰備耗損以及招兵買馬上的開銷極大。

根據《搜狐網》報導，正所謂養兵千日用在一時，古代帝王平時即便不開戰，也需要操練士兵，開銷必不可少，不過為何每當一有戰事，就經常出現軍餉不足的情況發生？事實上背後原因有3點，首先是「工資差異」，休戰期間的軍餉大多不高，一旦要打仗，薪資就會翻倍，還會給予補貼，畢竟戰爭免不了要犧牲，尤其是士兵不幸戰死，朝廷除了出資安葬，還要給家屬發放撫卹金，否則收服不了軍心與民心。

其次是「戰備耗損」，士兵們在前線打仗，自然需要糧草補給，而受限於古代運輸並不發達，期間的耗損不小，若不慎中了埋伏，糧草甚至落入到敵人手上，因此為了將糧草安全送達，勢必得派更多人護送，隨著人數越多，糧草需求量也越多；再加上一場戰役下來，兵器難免受損，需要進行重新鑄造，這也是一筆很大的消耗。

最後在「招兵買馬」上的開銷也十分驚人，畢竟冷兵器時代除了戰術之外，比的是「人力多寡」，因此一旦打仗，不僅不能遣散兵力，還需要招兵買馬，才能滿足打仗的需求，所以戰時會將國庫虧空也就不足為奇了。