國外不少民眾會買簡易檢測DNA工具，來了解自己家族的來源。一名人妻近日在網路發文提到，她高中時與兩名男性發生關係，之後意外懷孕，順理成章與其中一人結婚，未料孩子卻不是他的，丈夫近日出於好奇買基因檢測工具來玩，她擔心家庭恐會毀了。

根據《鏡報》報導，一名女網友在論壇Reddit提到，15年前她還是一名高中生，搬家後進到新學校讀書，因緣際會結識現在的丈夫布倫特（Brent），進而產生好感，但害怕破壞友誼而不敢告白，高中參加舞會時，她接受學校風雲人物的邀請，兩人還發生關係。

原PO提到，幾周後布倫特邀她參加返校節，兩人進而交往並發生性行為，未料幾個月後就懷孕了，她的父母得知後氣到斷絕關係，布倫特則是表明要娶她，還休學開始工作，讓她非常感動，兩人結婚後又生下2個孩子，丈夫的家人也對她非常好。

原PO說，她常擔心大兒子並非丈夫親生，因為父子倆看起來不像，「尤其我去翻當年風雲人物的臉書照片時，發現兒子跟他的小孩像兄弟」，近日丈夫因好玩做了DNA檢測，報告書寄到家後，她搶先一步打開看，大兒子確實不是丈夫親生骨肉，讓她不知該如何是好，目前只能先把報告書藏起來，不知如何面對丈夫。

原PO內疚的表示，「我不知怎麼辦，這個秘密會毀掉我們家」。貼文曝光後，不少網友提供建議，「你應該誠實告訴丈夫，畢竟你那時也是個孩子，不知如何解決很正常」、「或許事情搞砸了，但你們之間的愛不是假的，你應該誠實面對，努力去獲得丈夫的諒解」。