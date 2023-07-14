明太祖朱元璋一生傳奇，不僅當過乞丐，還曾剃度出家，最後一路征戰成了九五之尊，不過綜觀明朝276年，太子幾乎都很短命，少有活過50歲，看似邪門的背後，《明實錄》隱約透露出端倪。

根據陸網報導，朱元璋在位期間31年，終年70歲，這個年紀在古代皇帝中屬於長壽，但他的後代只要做過太子的，幾乎少有活過50歲，對此，由明代歷朝官修的編年體史書《明實錄》就曾記載一段話：

太祖建大明，選宮址燕雀湖，填湖而建。然劉基（劉伯溫）阻之，太祖不聞。基進而噫吁：嗟乎！將禍以子孫矣！太祖不悅

內容提到，朱元璋稱帝後，在燕雀湖的位置建了一座皇宮，雖然劉伯溫當下便出言阻止，但朱元璋沒有理會，讓劉伯溫忍不住悲嘆「這對後代子孫不利啊！」一番話讓朱元璋相當不高興。

事實上，劉伯溫是歷史上著名的謀士，朱元璋能稱帝，劉伯溫的功勞不小，或許當時劉伯溫算出了朱元璋填湖之舉破壞了風水，所以才會出言阻止，無奈朱元璋聽不進去。果然在明朝276年的國祚中，共歷經16任皇帝，平均每個皇帝只在位17.25年，而他們的平均壽命卻僅有42歲，反觀清朝皇帝的平均壽命卻高達了52歲。