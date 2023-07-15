越南一名女子前往服飾店試穿牛仔褲並未購買，沒想到脫下時竟將自己身上的內褲也跟著脫掉，直到老闆整理收拾才發現牛仔褲的襠部卡著一件內褲，崩潰發文尋人，並喊話「不要以為是我們偷了妳的內褲！」

綜合當地媒體報導，這起事件發生在5月底，當時服飾店老闆在社群媒體上無奈表示「不知道客人在急什麼？」根據店家提供的照片可見，女子在脫下牛仔褲時，疑似因為褲子太緊，導致內褲被捲在褲襠處，但她沒有取下重新穿上，也沒有將牛仔褲翻回正面，直接丟在原地一走了之。

直到老闆事後在收拾整理客人試穿過的衣物時，才赫然發現牛仔褲上竟然遺留了一件內褲，怎樣也想不透為何客人會將內褲也留下，只能透過網路尋人，「我想妳大概是很著急，才會把內褲留在店裡，妳回來拿不要驚訝，也不要以為是我們偷妳內褲！」不過至今店家尚未收到內褲主人的訊息。

消息一出隨即掀起當地網友熱議，紛紛留言直呼「喔不！難怪買回來的衣服一定要洗」、「這太瘋狂了」、「都不會感覺涼涼的嗎」、「是太急忘記了，還是太熱不想穿」。不過也有人認為，之所以會發生這麼離譜的失誤，跟女顧客的生活習慣有關，直言「有些人會一次脫掉身上的多層衣物，甚至懶得將每件衣物分開就直接丟進洗衣機」。