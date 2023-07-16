國外近日瘋傳一段影片，正當一群遊客愜意地拍攝風景時，一隻體型魁梧的棕熊突然朝著人群狂奔而來，好在導遊見狀立即要求眾人對著棕熊狂吼，自己則邊吼邊向熊跑去，總算有驚無險地成功將棕熊嚇退。

IG帳號「@scenicbearviewing」近日分享一段棕熊暴走追殺遊客的驚險影片，畫面中可見，當時一群遊客在專業導遊的帶領下，進行一趟觀熊之旅，不過就在眾人愜意地欣賞自然風光時，遠處的一隻大棕熊突然以拔山倒樹的氣勢，朝人群狂奔而來，四肢奮力踩踏在沙灘上，濺起了不小的水花。

就在眾人陷入恐慌，準備拔腿逃命之際，導遊立刻要求大家朝著棕熊齊聲怒吼，自己甚至邊吼邊向棕熊跑去，沒想到棕熊見狀立刻氣焰全消，不僅放慢腳步還轉向奔逃，甚至頻頻回頭查看眾人動向，原先的緊張情勢也瞬間逆轉。

對此，導遊表示，被熊追趕時，千萬不要逃跑，即便逃跑是人類本能，但獵捕是熊的天性；另外，他也提醒，不要獨自接近野生熊隻，必須有專業導遊陪同。