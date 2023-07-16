古代皇家相當重視子嗣延續，不僅皇帝坐擁後宮佳麗三千，皇室成員的婚事同樣馬虎不得，就連公主的配偶也是千挑萬選，甚至衍生出奇葩的「試婚」制度，不過試的不是公主，而是駙馬爺，「試婚宮女」一職也應運而生，公主能不能嫁，都要先問過她，確保公主出嫁後萬無一失。然而試婚宮女看似風光的背後，下場卻比家妓還要悽慘。

根據《網易》報導，要想成為皇帝的女婿並不容易，婚前必須通過「試婚宮女」的考核，兩人只試身體，不談感情，最後試婚宮女會依據駙馬的個性、身體有無其他缺陷、甚至是性能力等，向皇室稟報，作為公主出嫁與否的關鍵。

一般而言，只有外貌姣好、機靈、懂得察言觀色，且必須是處子之身的宮女，才能脫穎而出；而為了和皇帝成為親家，駙馬一家在試婚期間也沒人敢怠慢試婚宮女。不過一旦任務結束，試婚宮女幾乎沒什麼好下場。

第一種情況是，駙馬順利通過考核，公主如期出嫁。若是公主寬厚大度，試婚宮女就會被允許作為公主的婢女，成為駙馬的侍妾，但即便如此，試婚宮女依舊是奴僕；若是遇到刁蠻的公主，試婚宮女很可能不被允許隨嫁，或是嫁過去後遭到責打羞辱致死，畢竟曾與駙馬有過親密接觸，難免遭到公主嫉妒。

第二種狀況是，駙馬未能通過考驗，公主自然要另擇佳婿，但試婚宮女已經失去貞操，只能嫁給有缺陷的駙馬，若是駙馬不願納她為妾，她只能被趕出宮另謀生路，因為皇宮容不下像她這樣的失貞宮女。即便駙馬願意將她收入房中，試婚宮女也可能會因為對方個性或是身體上的缺陷，導致婚姻不幸，或是因為夫家不能如願娶到公主，而慘遭記恨報復，無論如何，試婚宮女最終都難逃厄運，地位甚至比家妓還慘。