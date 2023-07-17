一名40歲的俄羅斯研究員邁克爾·拉杜加（Michael Raduga），為了想要像電影情節般控制夢境，竟然在家觀看YouTube影片自學動手術，嘗試將晶片植入大腦，導致嚴重失血差點喪命，好在最終成功存活，但他也坦言在手術前已經做好赴死準備。對此，專家痛批其行為相當危險，很可能會出現長期的併發症。

根據《每日郵報》報導，拉杜加是俄羅斯某研究中心的創始人，著重在睡眠麻痺、靈魂出竅的體驗指導，而為了能像科幻電影《全面啟動》一樣，控制自身夢境，沒有神經外科資格的他，在YouTube觀看了幾個小時的神經外科影片，以及在5隻羊身上練習後，冒著生命危險在大腦中植入了晶片。

拉杜加「自行開腦」的手術過程中，使用了從五金行購入的鑽頭推平部分頭骨，還選擇用迴紋針夾住掀開的皮膚，他坦言「在最初的30分鐘裡，我多次準備放棄，因為我流失了大約1公升的血…我很高興我活了下來，但我已經做好了赴死的準備。」拉杜加強調，「我只是找到一種可以做『清醒夢』的辦法」，那就是實現腦中的一切幻想，像是讓癱瘓患者得到貨真價實的情緒體驗，可以吃東西、享受性愛和做有趣的事，而這是VR技術在侷限性影響下無法做到的。

儘管如此，牛津大學神經外科醫生顧問格林（Alex Green）依然譴責拉杜加的危險行徑，「如果他造成皮質靜脈或腦內血管出血，可能會中風，導致永久性功能障礙或死亡；再者，他的大腦皮層如果有任何疤痕，從長遠來看，也面臨癲癇的風險。」格林也提到，現在可能還需要幾十年的研究才能控制夢境。