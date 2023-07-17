美國賓州近日傳出有殺人犯用床單吊掛逃獄，由於對方是退役兵，接受過專業的求生和槍械訓練，讓當地司法單位不敢大意，所幸在他逃亡9天後，警方接獲民眾線報，終於將其成功逮捕到案。

綜合外媒報導，34歲伯勒姆（Michael CharlesBurham）是一名接受過求生和槍械訓練的退役兵，因為犯下性侵、綁架、縱火、行竊、謀殺等刑案，被關在賓夕法尼亞州沃倫郡監獄，不料7日竟靠著多張綑綁在一起的床單，從監獄屋頂垂降逃出。

伯勒姆越獄消息一出，執法單位全部繃緊神經，立即展開跨機構的聯合大搜索，並公布伯勒姆當天穿著牛仔夾克、監獄發放的橘色條紋連身褲的逃獄身影，警告民眾此人「非常危險」，務必提高警覺。

所幸在伯勒姆逃亡9天後，當地居民向警方舉報了一名可疑人士。一隻狂吠的寵物狗引起了飼主的注意，於是出去查看，並在自家後院發現了逃犯，伯勒姆告訴屋主他正在「露營」。不過屋主認出他的身分後，立即打電話報警，最終警方動員了200名警力和警犬，順利將其逮捕到案。

Michael Charles Burham (34) was wearing this uniform when he escaped from Warren County Jail in Pennsylvania. Authorities believe he has changed clothes by now. They have ‘no reason to believe’ that he has ‘left the general area’. Possibly hiding in the woods. #manhunt #BREAKING pic.twitter.com/YFM5Q6yWRz — Rose (@901Lulu) July 9, 2023