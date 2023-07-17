美國賓州近日傳出有殺人犯用床單吊掛逃獄，由於對方是退役兵，接受過專業的求生和槍械訓練，讓當地司法單位不敢大意，所幸在他逃亡9天後，警方接獲民眾線報，終於將其成功逮捕到案。
綜合外媒報導，34歲伯勒姆（Michael CharlesBurham）是一名接受過求生和槍械訓練的退役兵，因為犯下性侵、綁架、縱火、行竊、謀殺等刑案，被關在賓夕法尼亞州沃倫郡監獄，不料7日竟靠著多張綑綁在一起的床單，從監獄屋頂垂降逃出。
伯勒姆越獄消息一出，執法單位全部繃緊神經，立即展開跨機構的聯合大搜索，並公布伯勒姆當天穿著牛仔夾克、監獄發放的橘色條紋連身褲的逃獄身影，警告民眾此人「非常危險」，務必提高警覺。
所幸在伯勒姆逃亡9天後，當地居民向警方舉報了一名可疑人士。一隻狂吠的寵物狗引起了飼主的注意，於是出去查看，並在自家後院發現了逃犯，伯勒姆告訴屋主他正在「露營」。不過屋主認出他的身分後，立即打電話報警，最終警方動員了200名警力和警犬，順利將其逮捕到案。
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