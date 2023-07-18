印尼一名人妻近日在網路控訴，女兒出生時丈夫就飛往新加玻工作，期間都沒回過國，兩人平時都用手機聯繫，一直以為丈夫忙於工作，所以無法回家，如今女兒4歲了從未見過父親，最後才知丈夫在異地已有新歡，氣得她提出離婚並自曝家醜。

根據《星洲網》報導，印尼一名人妻菲拉在社群平台淚訴，4年前懷孕時丈夫就飛往新加玻工作，之後從來沒有回國探視母女倆，平時她與丈夫都用手機聯繫，她說「如今女兒都已經四歲了，卻從沒見過父親一面，都是我一個人辛苦帶大孩子」。

菲拉一直以為丈夫忙於工作，所以沒有時間回家，直到看到朋友傳的照片，畫面竟是丈夫與其他女子的親密照，驚覺對方另結新歡，所以才沒有回家，讓菲拉心痛不已，表示若是沒有看到照片，她還被蒙在鼓裡，以為丈夫非常有責任感。

菲拉如今回想起來，才發現其實早有跡象，「難怪他回覆的訊息都很簡短冷漠，我以為是公務繁忙，卻沒想到是這樣」，氣得她向丈夫提出離婚，並揚言將他的醜聞告知家人，還在社群平台揭發丈夫的不忠，雖然目前影片已被刪除，但在網路上仍引發討論。