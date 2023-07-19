不少電視劇喜歡演霸道總裁的劇情，但若發生在現實可就尷尬了。大陸一名女子近日發文提到，她與相親對象到餐廳吃飯，未料對方似乎想裝得很霸氣，直接跟服務員說「把你們店的招牌菜都給我上了」，讓現場氣氛頓時尷尬。

一名女網友在微博表示，近日與相親對象吃飯，豈料到了餐廳後，對方先是詢問她要吃什麼，得到「都可以」的回覆後，他便打了一個響指，自信地大喊「waiter，把你們店的招牌菜都給我上了！」而服務員則一臉錯愕地說「您點的有點多，兩個人可能吃不完。」

相親對象隨後嘆了口氣，最後只點了一盤菜及兩碗飯，並叮囑服務員記得送上茶水，接著對原PO說，「瞧我多會過日子，以後你可有福了！」原PO頓時感到很尷尬，無奈的說「沒想到相個親也會遇上霸總」。此文曝光後，引發網友熱議，「這是個人才啊！很適合去演電視劇」、「又摳又愛裝的男人」、「不太想相親了，不想當眾出醜」。

還有人分享類似經歷，「我與相親對象吃飯時，他竟對服務員說『按我上次吃的那個來一套』，我很震驚，服務員比我還震驚，問他上一次是何時，結果是1個多月前」、「我有次和男性朋友吃飯，當時想擤鼻涕但又沒帶面紙，他竟打響指叫來服務員，接著說『給她拿包紙』」、「我和相親對象喝咖啡，結果點餐時他對服務員說『請給這位女士一杯咖啡』，我當時笑瘋了」。