國外一名攝影師近日至東非國家坦尚尼亞，拍攝非洲草原大型羚羊「牛羚」遷徙，發現其中一頭牛羚身上插了長矛，但牠竟還能四處活動，讓人不禁以為看到活屍，仔細一看才發現，長矛原來只插到牠的皮膚，並沒有傷及要害，所以才得以保命。

根據《Last Sightings》報導，野生動物攝影師波特（Stuart Porter）近日到坦尚尼亞進行拍攝，開車遊獵到保護區恩杜圖（Ndutu），觀看牛羚（wildebeest）遷徙過程時，卻發現一頭「活屍」，牠的身上插了一根長矛，不僅沒有喪命，甚至還能自由活動。

波特提到，這一頭牛羚是遷徙過程中的倖存者，人類與牠們經常發生衝突，「當地部落馬賽人厭惡牛羚，牠們遷徙時會入侵牧民的土地，吃掉放在牧場供牲畜的糧食。」另外遷徙時牛羚會產下許多後代，而牠們的胎盤存有病毒，沾染到地面會使飼養的牛隻生病。

波特表示，牛羚若太靠近飼養的牛隻，馬賽人就會發動攻擊，而這一頭牛羚非常幸運，長矛只插到牠的皮膚，並沒有插入要害，所以牠才能躲過死劫。不少網友驚呼不已「自帶長矛的牛羚」、「乍看之下還以為是活屍」、「雖然沒有死，但長矛插在皮膚上，活動多少還是會受到影響吧」。