近日一部AV片在大陸陝西省的房地產圈掀起熱議，原來是當地一名小有名氣的男房仲被同業發現，下海拍謎片，影片曝光讓不少網友打趣調侃，「看來今年房地產真的不好做！」

陝西省西安市一名男房仲，過去曾經擔任置產顧問，接觸不少業界人士，因而在房地產圈小有名氣，不過近日有同業上網看謎片時，偶然發現主演很眼熟，仔細一看才驚覺同事竟是謎片主角，扮演一名富二代前往按摩店消費，並對女技師霸王硬上弓。

事件曝光後隨即引發網友熱議，紛紛留言直呼「房地產這麼不景氣嗎」、「下海拍片被同事認出，這下真的糗大了，不過也間接證實，房地產今年確實不容易」、「有可能不是為了錢，只是個人愛好」。

不過也有人出言緩頰，「努力轉型的地產人，地產人不轉型就是等死」、「房子不好賣了，找點副業」、「能下海說明還有出路，那不能下海的可怎麼辦」、「拍完片後回來就是網紅置產顧問了，沒毛病」。