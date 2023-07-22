科舉是古代選拔人才的考試制度，而狀元就是最高榮譽，讓天下讀書人望眼欲穿，不過相比狀元，許多人更渴望「探花」的名號，只因為在殿試中還有一個不成文的規定，那就是唯有才能出眾又長得好看的人才能被評為探花。

根據《搜狐網》報導，探花是古代科舉考試中，對於位列第三的進士稱謂，與第一名的狀元、第二名的榜眼，合稱「三鼎甲」。事實上，「探花」一詞早在唐朝科舉時代便已出現，不過當時探花與考試排名無關，而是在公布皇榜的慶典上，從考中的進士當中挑選兩位長相英俊的人作為「探花使」，其主要工作就是在宴會開始之前，採摘最好看的鮮花以獻給狀元。

直到宋朝，探花才被指定為科舉考試的第三名，但由於受到前朝習慣影響，皇帝評定探花之時，一定程度上還是會根據進士的容貌來選擇，通常相貌不錯的進士才能夠成為探花。

也正因為如此，得了探花不僅代表著自身的能力得到認可，顏值方面也深受肯定；更重要的是，這樣年輕有為且英俊瀟灑的探花，在朝中勢必很受歡迎，許多位高權重的臣子若想嫁女兒，探花就是最合適的人選。