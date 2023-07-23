古代封建社會相當看重一個人的出身，若出身好，仕途通常會比較順遂，然而在後宮中也同樣看重出身嗎？大陸歷史教授指出，清代妃嬪的出身和晉封並無直接關聯，事實上有不少包衣出身的妃嬪在後宮都擁有極高地位，其中乾隆帝的令妃，就是從包衣一路逆襲成皇后。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平表示，根據史料內容，清宮妃嬪的出身和晉封不一定相關，清代有不少后妃是內務府包衣出身，身分上屬於皇家的御用奴僕，最典型的例子就是嘉慶帝的生母，也就是乾隆朝的令妃魏氏，她是內管領出身，屬於內務府漢軍包衣旗人，因為在後宮的地位提升，她的家族也被抬入滿州旗，姓氏從原本的漢姓「魏氏」改為滿姓「魏佳氏」，像這種抬旗和改姓以提高后妃地位的做法，在清宮是很常見的行為。

毛立平指出，魏氏在乾隆初年被封為貴人，乾隆十年晉封令嬪，十四年晉封令妃，二十四年晉封令貴妃，三十年晉封令皇貴妃，直到乾隆六十年，乾隆帝要禪位了，魏氏作為下一任皇帝的生母，便被追尊為孝儀皇后，不過魏氏早在乾隆四十年過世，因此皇后這個名號是在她死後才追封的。

從魏氏的例子可以看到，她並沒有因為是包衣出身，而影響到後續在後宮的晉封之路，相反地還非常順遂；除此之外，乾隆時期有不少后妃其實都同樣是包衣出身，像慧賢皇貴妃高佳氏、淑佳皇貴妃金佳氏等也都是漢軍包衣旗人，由於兩人都是乾隆「潛邸舊人（意即登基前就嫁給皇帝的妻妾）」，高佳氏還是當年的側福晉，所以初封就是貴妃，金佳氏則是後來晉升上來的，兩人在後宮的地位都非常高。