秦始皇陵墓是世界上絕無僅有的帝陵，為數眾多的兵馬俑更是聞名於世的古蹟，不過仔細觀察可以發現，兵馬俑雖然是士兵，但大多數頭上都沒有配戴頭盔，身上的鎧甲也相當輕便，大陸歷史學者指出，背後的原因和「商鞅變法」有關，當時只有擊殺敵軍、獲取敵軍頭顱才有機會得到獎賞晉爵，因此不少士兵都輕裝上陣，以求在戰場上的行動敏捷。

大陸歷史學者紀連海指出，兵馬俑不戴頭盔和「商鞅變法」有關，自從商鞅到了秦國，就開始實行嚴格的軍功晉爵制，士兵在戰場上殺敵，並以敵人的頭顱做為獎賞晉爵的依據，因此在秦朝士兵的眼中，敵人的頭顱就是換取錢財、名聲的道具，為了早日出人頭地，上戰場都會格外拚命。

並且秦朝士兵為了在戰場上能擊殺更多敵人，幾乎都採輕裝出行，脫去笨重的鎧甲，甚至很多士兵覺得頭盔會遮擋住視線，乾脆就把頭盔脫了下來，在六國的史書中也有記載秦軍不戴頭盔，甚至不穿鎧甲與不持盾牌的內容，所以那些不戴頭盔的兵馬俑，其實展現的就是秦軍戰場上的英勇形象。

紀連海表示，此外還有另一種說法，因為秦朝軍隊在閱兵或經過周天子的都城時，都會脫下頭盔以示禮貌，所以秦始皇陵中的兵馬俑很可能都是為了秦始皇脫帽、行注目禮。