美國佛羅里達州因為沼澤地多，經常有鱷魚出沒，近日一名公車司機上班時，意外在一個公車站牌旁看見一隻乖乖排隊的鱷魚，讓他忍不住大笑，並稱讚鱷魚很有禮貌，不過牠最終沒有順利搭上公車，而是被動物保護委員會的人帶往附近的樹林放生。照片在網路上曝光後引發熱議，有網友猜測可能是天氣炎熱，牠才會躲在公車站牌的陰影處休息。

根據外媒報導，佛羅里達州帕斯科郡（Pasco County）的公車司機近日目擊神奇一幕，當時他開到新里奇港（New Port Richey）公車站，看見一隻鱷魚著急地穿越馬路，並乖乖停在公車站牌旁邊等待上車，司機立刻拍下這難得一見的新奇畫面，忍不住笑說：「鱷魚還真有禮貌，知道要排隊上公車。」

照片在網路上曝光後，引發網友熱烈討論，大家都紛紛笑說，「佛羅里達不意外」、「下一站『鱷魚巷』到了」、「牠可能想搭公車回到沼澤地」、「現在連鱷魚都會搭公車了嗎？」、「這種事情將會越來越常發生，因為人類正在霸佔牠們的生存環境」、「牠在等待晚餐上門」。

但也有網友認為，應該是因為最近天氣過於炎熱，鱷魚才會到公車站牌的陰影底下乘涼。而且這隻鱷魚最後沒有順利搭上公車，為了顧及民眾安危，牠已經被佛羅里達州魚類和野生動物保護委員會人員帶往附近的樹林放生。