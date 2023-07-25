一代女皇武則天被後世認為心狠手辣，為了得到皇位不擇手段，連親生骨肉也敢殺，更有文獻記載她親手殺死女兒，只為了嫁禍給當時的皇后，然而大陸歷史教授認為，這個故事很可能是後世杜撰而來，他也點出關鍵證據，指明武則天不可能在剛生下皇子的情況下又生出一名女兒。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授王雙懷指出，古代不少文獻都有武則天殺女的記載，且內容都大同小異，稱武則天和唐高宗生了一個女兒，唐高宗非常喜歡這個小公主，每天上朝前都會把她抱起來逗一下，結果某天沒有子嗣的王皇后在皇帝上朝後來了，並在武則天面前抱起小公主、和她玩耍，等到王皇后離開，武則天就拿枕頭殺害女兒，並嫁禍給王皇后。

然而歷史上不少史學家對這段文獻都感到懷疑，並指出唐初詩人駱賓王寫了《為徐敬業討武曌檄》，編了許多罪狀把武則天罵得狗血淋頭，但唯獨沒有提到殺害女兒的事情，這麼大的罪狀為何不寫呢？王雙懷表示，這代表「武則天殺女」很有可能就是一個虛構的故事；另外也有人質疑，後宮的事情非常機密，就算武則天真的殺了女兒，旁人又怎麼得知這件事，還將之記載於史書中呢？

王雙懷提到，他也對這件事充滿困惑，後來在翻閱史書時發現了關鍵證據，唐高宗和武則天在永徽五年十二月前往昭陵祭拜唐太宗，走到一半武則天突然早產，生下兒子李賢；而王皇后因為密謀與母親柳氏進行巫術詛咒武則天，被告發後在永徽六年六月遭到唐高宗限制，並於同年十月被廢為庶民。

由兩件事情的時間點來看，武則天不可能在十二月產子後，又在隔年六月以前生下女兒，且文獻記載中公主身體健康，種種跡象表明不太可能為早產兒，而王皇后被限制後，更沒有機會接近武則天，由此可知武則天可能根本沒有這個女兒，殺女一事也是由後世杜撰而來。