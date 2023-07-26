韓國一名男子和職場前輩點了知名品牌的沙拉，未料用餐時他發現其中一片生菜在詭異扭動，定睛一看才驚覺那竟是一隻青蛙，因為顏色和生菜太相近而隱身在沙拉內，男子瞬間感到一陣噁心，並拍下照片和影片投訴，店家很快就道歉並退款，還給予30萬韓元（約新台幣7100元）禮券作為補償。

根據韓媒報導，京畿道利川市一名男子在本月18日下班前，透過APP在當地著名的沙拉專賣店「SALADY」訂購了3份餐點，回到家後他和2名職場前輩一起用餐，未料凱薩雞肉沙拉吃到一半，男子突然發現裡面的生菜在扭動，他仔細一看，才驚覺竟有一隻活生生的綠色小青蛙躲藏在沙拉中。

由於凱薩雞肉沙拉的內容物主要為雞肉和深綠色生菜，所以有著天然保護色的青蛙不容易被發現，男子也在毫不知情的情況下吃掉半盒沙拉，直到看見青蛙的存在，他感到噁心不已且十分荒唐，於是拍下照片和影片向店家投訴，店家也迅速承認錯誤，和男子道歉並立刻退款。

「SALADY」負責人指出，公司使用的生菜主要以露天和水耕種植，推測青蛙是隨露天種植所收穫的蔬菜而來，「這個過程採用純人工，因為青蛙和蔬菜顏色相近，很難用肉眼辨別。」為了改善問題，公司將減少露天種植的比例，增加水耕種植蔬菜的比例。

報導提到，男子和職場前輩當天用餐金額為3萬5800元（約新台幣846元），隔天「SALADY」送上30萬韓元禮券作為補償，不過男子並不領情，受訪表示：「當初信任它是知名品牌，沒想到品質會出問題。」更直言就算收到禮券，未來可能也不會去店家使用了。