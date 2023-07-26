古代帝陵名字重複率高，例如明英宗朱祁鎮和清高宗乾隆的陵墓都叫「裕陵」，為何會出現這種狀況？大陸北京故宮導覽員房博指出，自古帝陵重名率就很高，因為古代取名方式有規則，結合帝王生前功績及美好寓意。

大陸北京故宮導覽員房博提到，古代帝陵重名率極高，並不是古人命名想省事，先秦時期為帝陵取名並沒有規則，直到西漢，帝陵起名根據所在地名稱，例如漢高祖劉邦的長陵，所在地是古時的長平坂，還有漢文帝劉恆的霸陵，陵墓旁有霸河流經。

東漢後取名不按照陵墓所在地，而是結合帝王生前功績及美好寓意，選吉祥詞彙命名，同時也寄託對國家的期許，例如明太祖朱元璋、清世祖順治、北周高祖武皇帝宇文邕都葬於「孝陵」，孝字是提醒後代要懂孝義，實行仁政治理國家，還有唐憲宗李純、明宣宗朱瞻基及康熙的陵墓都取名「景陵」，景字代表王朝鼎盛時期。

房博進一步說明，當時社會不管是百姓還是地名，都不能使用帝陵的字，例如雍正四年7月，皇帝發現湖廣安陸府有一個景陵縣，他便下命更改為天門縣。而功績平庸的皇帝，大多選擇較溫和的字取名，像是康、慶、惠、定、德、貞，亡國之君的帝陵沒有後代取名，因此由新朝代幫忙，多選用禪、思，例如明朝崇禎皇帝的思陵。