古代交通不方便，傳遞訊息主要透過驛站，清朝時更是出現「八百里加急」，傳遞書信者每日行800里，相當於400公里，此郵政系統稱為「驛傳」，不過古代百姓並不能使用，官員也不可以隨便住在驛站，主要是因為當時運輸資源有限。

根據大陸節目《CCTV紀錄》報導，古代的郵政系統稱為「驛傳」，為了官府傳遞文書、轉運物資而設立，古人會在規定的路段設下據點，也就是驛站，供傳遞情報的官員在途中食宿、換馬，漢朝時驛傳速度是日行400里，而唐朝規定，皇帝頒發的刺令必須日行500里。

到了清朝軍機處設立，傳遞訊息也有分等級，分別是300里、400里、600里，重要文書傳遞須達每日800里，因此稱為「八百里加急」，相當於400公里，不過古時運輸資源有限，所以百姓不能使用驛傳系統，只能靠人攜帶，漢代一首樂府詩《飲馬長城窟行》提到「客從遠方來，遺我雙鯉魚」，就是講述託同鄉人帶信的故事。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲也表示，百姓不僅不能使用國家郵政系統，也不能住驛站，其實就算是官員，也不能隨意住宿，例如唐代官員住宿需要門下省符，由於住宿人多但房間少，官員間會因搶奪房間而大打出手，有的官員則是只能在驛站吃飯，不可以住宿。