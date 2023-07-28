古裝劇經常可見官員上朝時，手中都會拿著一塊木板，究竟有什麼作用？大陸考古學家表示，大臣手中的木板叫作「笏（音同戶）板」，唐朝時不少官員會將事情寫在笏板上，以免忘記，除了記事的作用，還有就是固定姿勢，表示對皇帝的尊敬。

大陸節目《中國•考古》報導，唐朝的《步輦（音同捻）圖》畫出吐蕃王松贊干布派使者祿東贊到長安朝見唐太宗時的場景，畫中可見一名官員手握木板，而這塊木板稱為「笏板」，屬於古代大臣的辦公用品，陝西咸陽洪瀆原墓葬群就曾出土一件北周笏板。

陝西咸陽洪瀆原考古負責人李明表示，古代大臣參加朝會時，會舉著儀式用具「笏板」，笏板長約30公分、寬3至4公分，在唐代以後，官員會將參奏內容或君主的旨意寫在笏板上，以免忘記，但其大小有限，能寫的內容並不多，最重要功能還是用於固定姿勢。

李明進一步說，大臣手持笏板時，雙手必須舉在胸前，表示對皇帝的尊敬，而笏板形制為上圓下方。在唐代規定，五品以上官員使用象牙笏板，而六品以下則是竹木笏板，因此笏板對於考古人員來說，也象徵墓主人當時的身分。