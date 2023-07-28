古人相當注重風水，無論是蓋房子或是修建皇陵，都必須選一塊風水寶地，除此之外，房屋建設也有不少講究，像是門檻就象徵著主人的身分地位，門檻越高就代表對方非富即貴。不過作為皇家宮殿，紫禁城部分宮門卻沒有門檻，讓不少人大感詫異，事實上背後原因跟末代皇帝溥儀脫不了關係。

根據《搜狐網》報導，隨著清朝滅亡，溥儀也被迫退位，但因為簽訂了《清室優待條件》，溥儀依舊能生活在紫禁城裡，一切待遇不變。1922年16歲的溥儀大婚時，堂弟溥佳送給他一輛腳踏車做為賀禮，溥儀一眼就喜歡上了，短短幾天就學會騎腳踏車，甚至到了癡迷的程度，不僅整天在宮裡騎個不停，還教皇后婉容怎麼騎。

儘管紫禁城每座宮殿的面積都不小，但溥儀依舊不滿足，甚至嫌宮殿大門的門檻阻擋了自己的去路，打算將那些門檻全拆了，不過此舉隨即遭到阻攔，還被隆裕太后訓斥了一頓，消息一出，在紫禁城內掀起軒然大波。

即便如此，溥儀還是偷偷將部分宮殿的門檻拆除，甚至交代太監若是門檻下的台階太高，就安裝木坡道，方便他騎乘。至於被鋸掉的門檻並沒有被隨意丟棄，至今還是保存在北京故宮博物院裡。