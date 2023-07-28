秦朝兵馬俑原本是五顏六色，接觸到空氣才氧化變土色，但仍有些顏色被保留下來。考古學家在陝西省西安市臨潼區西陽村發現秦始皇陵後，不斷進行研究，在兵馬俑身上發現紫色，可說是古代黑科技，但有學者認為，其實早在秦朝前就已發明出紫色。

大陸陝西省考古研究院研究員許衛紅提到，考古學家發現兵馬俑身上有紫色時，眾人都很驚訝，更直呼秦朝擁有超強科技，因為紫色在自然界幾乎不存在天然顏料，屬於人工合成的物質，之後彩繪方面的專家利用各種儀器，了解原料成分及合成技術，發現這種紫色是矽酸銅鋇（BaCuSi2O6），被認為是人工製造。

許衛紅表示，當初參與兵馬俑挖掘看到紫色時，她也覺得秦朝了不起，後來進行野外挖掘，發現許多比兵馬俑更早的秦人墓葬中，也有藍色或紫色的珠子，這種珠子叫作「料器」，指的是用加顏料的玻璃原料製成的器皿或手工藝品。

許衛紅認為，兵馬俑身上的紫色應該是承襲而來，並非秦朝發明的，用紫色合成顏料，在秦人當中很常見，當時中原西部與其它民族交流，因而傳了進來，先民用自己的技術合成出紫色，由此可見，任何文明都並非單獨發生，而是經碰撞與交流才會出現。