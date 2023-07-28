印尼一名20歲弄蛇人穆尼爾（Abdul Munir），26日一如往常地表演和眼鏡蛇接吻的橋段，沒想到卻突然被眼鏡蛇狠狠咬住鼻子3秒，痛得他跪地掙扎，沒多久後就失去意識，即便被緊急送醫搶救，但最終仍不幸毒發身亡。

綜合外媒報導，來自印尼中爪哇省的穆尼爾，26日在自家附近表演弄蛇術，沒想到當他準備和眼鏡蛇「玩親親」時，眼鏡蛇突然失控狠咬穆尼爾的鼻子，雖然只咬了3秒就鬆口，但不久後穆尼爾就頭暈倒地，現場民眾緊急將其送往當地診所救治，不幸的是狀況並不樂觀，正當診所打算將其轉送大醫院急救時，穆尼爾便因不敵眼鏡蛇毒液擴散全身，造成器官麻痺，根本來不及接受進一步治療就毒發身亡。

根據網路上瘋傳的影片顯示，穆尼爾被咬的前一刻，還和眼鏡蛇互相對望，沒想到下一秒眼鏡蛇卻突然撲向他的臉，儘管穆尼爾試圖後退，但完全反應不及，立刻被眼鏡蛇狠狠咬住鼻子。

蛇鏡蛇是世界上最致命的毒蛇之一，毒液中主要含有攻擊神經系統導致麻痺的神經毒素，而大部分的眼鏡蛇也帶有細胞毒素，可導致被攻擊者內出血及流血不止。