大陸河北省石家莊日前有住戶抱怨，自家社區旁設置了「停屍房」，三天兩頭就能聽到哀樂聲，全家人精神飽受折磨，更崩潰表示「凌晨4點就被哭聲吵醒！」消息一出隨即引發網友熱議。

綜合陸媒報導，家住在趙一街西區28棟的焦姓女屋主透露，自家房子是在2008年購入的，正好朝向停屍房，且只有一牆之隔，「凌晨4點就聽到哭聲，5點多開始放哀樂，一直到11點，中午停一會兒，下午放到5點，連續3天。這家結束喪事了，隔兩天又有另外一家」。

焦女無奈表示，停屍房是2019年興建的，過去一直是空地，後來聽說要建菜市場，「如今因為哀樂的問題，有的居民搬走了，房子也租不出去…多次向相關部門反映，也遲遲等不到回應」。

不過當地辦事處人員卻表示，趙一街西區28棟旁的這塊地是專門規劃給村民作為喪葬場所使用，「靈堂建設於居民購房之前，當時已經跟居民們說明過靈堂位置，購房時應該還有優惠補貼。」至於民眾反映的哀樂問題，辦事處人員提到，正在積極尋找解決辦法，並提醒喪家注意擾民問題，目前並沒有拆遷停屍房的計畫。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「如果購房時確實拿了優惠補貼，那你沒話說了，投訴啥？就得接受現實」、「當初買房的時候貪圖便宜，現在有了停屍房又開始鬧事，太無理取鬧了」、「殯葬場所建在家門前，買房享受了優惠，屬於已告知事項，這個時候又想靠投訴和炒熱輿論來逼著關閉殯葬場，真是打得一手好算盤」。