古代封建社會相當重視血統，「嫡長子」通常是繼承的第一人選，且「嫡出」比「庶出」的地位還要高上很多，然而到了清朝開始實行「祕密立儲」制度，皇位繼承人選全憑皇帝個人喜好，打破了嫡庶的秩序關係，大陸歷史教授指出，清代之所以出現「祕密立儲」，主要和康熙朝晚年的「九子奪嫡」有關。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平表示，康熙年間皇子們為了奪得皇位，引發了一場「九子奪嫡」鬥爭，最後由康熙帝下詔書傳位給皇四子胤禛，也就是雍正帝。繼位以後，雍正帝對繼承制度進行深刻的反思，該採用什麼方式解決皇位的繼承問題，才能不引起皇子之間的惡性競爭，又能將儲君的選擇權牢牢掌握在自己手中？

雍正元年八月，雍正帝召集群臣並宣布皇位繼承人已經選好了，但是這個人選不會公開，他親手寫下皇位繼承人選，再將紙張密封藏於盒子內，接著把盒子放在乾清宮正中間掛著的「光明正大」匾額後，也是整個宮中最高的地方，雖然這個盒子可能一放幾十年，但當他過世後，就可以將盒子內的詔書取出，宣布繼位人選。

毛立平指出，雍正帝的行為主要想告訴大家，立儲的行為是公開的，但立儲的人選是保密的，且當時雍正帝對自己的壽命相當樂觀，沒想到在位僅13年就去世，不過這個「祕密立儲」制度也由此確立。

而在「祕密立儲」的制度下，繼承人選嫡子或庶子全憑皇帝個人喜好，任何人都無法干預，像以前群臣向皇帝力爭，要皇帝遵守祖制家法、立嫡子為太子的場面，在清朝已經不復存在，這也是清朝皇權加強的一種體現。