愛新覺羅溥儀是歷史上著名的末代皇帝，自幼被送進宮中，後來成了傀儡皇帝，最後總算洗盡鉛華，做回普通人，大起大落的人生堪稱傳奇。不過溥儀從皇帝淪為一介平民後，也曾面臨不少尷尬的問題，某次登記戶口時，辦事員在教育程度欄位上寫了「初中」，溥儀不服，對方便向他要學歷證明，溥儀拿不出來，只好無奈反問「你見過精通三門語言，學貫中西的初中生嗎？」一句話讓辦事員瞬間啞口無言。

根據《搜狐網》報導，清代非常重視皇子的教育，6歲時就要進入尚書房學習，就連師資陣容也是最頂尖的，溥儀貴為九五之尊，從小跟隨名師學習，內容主要有漢文、滿蒙文和騎射等，這些老師不是狀元就是翰林出身，還有知名書法家、國學大師以及融貫中西的西洋教授。

正所謂名師出高徒，溥儀就算稱不上學貫中西，但也是學識豐富、精通多門語言，在位期間更曾多次接見外國使者，能說出一口流利的英語；此外，從小在宮中長大的他還具備別人很難擁有的技能，那就是鑑別古物。

不過當溥儀淪為一般老百姓時，卻被戶政人員在教育程度那欄寫了「初中」二字，讓他無法接受，並跟對方解釋自己的程度當大學生都綽綽有餘。沒想到辦事員卻要他出示學歷證書，這讓溥儀頓時陷入尷尬處境，畢竟皇帝不像一般人一樣要去學校上學，自然也就沒有文憑，只無奈回了一句「你見過精通三門語言，學貫中西的初中生嗎？」辦事員一時語塞，但礙於無法評估溥儀的教育程度有多高，也只能照規章辦事。

後來有專家針對溥儀留下的影像和書信等資料進行分析，證實不管在語言、歷史還是文物鑑賞方面，溥儀都有不錯的成就，最終用了「望塵莫及」四個字，顯示對其教育水準的肯定。