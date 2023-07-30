皇宮中除了皇帝、皇后等皇室成員以外，還有一群專門服侍的太監，而且其中一部份人竟然還是外國人？事實上，從東晉開始就將朝鮮收為藩屬國，中原王朝自然會向他們所要物資，其中就包含閹人，而這些外籍太監也會被皇帝以使者的身分派回原國，幫忙索取各種物資。

根據《北京青年報》報導，皇宮內出現外籍太監並不奇怪，因為古代中國和朝鮮來往密切，且從東晉開始，朝鮮就是藩屬國，朝鮮國王都必須接受皇帝的冊封，根據當時的形勢，朝廷會向番邦提出要求，包含索要一些閹人。

而這些外籍太監大多都是在很小的時候就入宮，無論語言還是生活習慣很快就能融入，導致有些史書在記載這些人時，甚至會忽略他們的外籍身分；雖然在古埃及、古希臘、古羅馬等文化的歷史中也有閹人存在，不過中原王朝從明末後才開始與西方有接觸，所以從沒出現過藍眼睛、高鼻子的太監。

報導指出，外籍太監的地位和其他普通太監一樣，處於社會最下層，是皇家的私人奴僕，常常被人稱為「災星」、「禍水」，儘管如此，外籍太監還有一種特殊作用。朝鮮籍太監海壽是明朝洪武年間，朝鮮太祖李成桂送入明廷服務的閹人，知名歷史學家陳學霖著作《海壽—永樂朝一位朝鮮籍太監》中提到，海壽曾7次被遣回本國作使者，為明成祖向朝鮮國王索取各種物資，包含索要朝鮮處女，並從中挑選明成祖的妃子。

元朝還有一名叫做朴不花的高麗籍太監，他7歲就被送到元朝宮廷內，和同樣來自高麗的宮女奇氏是好朋友，後來奇氏成為著名的「奇皇后」，朴不花也憑藉與皇后的交情，官途順暢無阻，甚至開始干政，最終落得被殺死的下場。但其實像朴不花這種能插手國政的外籍太監並不多，而且根據當時規定，作為太監不能出宮，也不應該參與和政治相關的事情。