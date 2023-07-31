印度喀拉拉邦一名34歲男子努沙德（Noushad）失蹤近2年，日前他的妻子向警方供稱，自己已殺害並埋葬了丈夫的屍體，沒想到隔天全案竟有戲劇性轉變，員警找到失蹤的努沙德後，對方坦承因為被妻子家暴，太害怕才會離家出走。至於自稱殺害丈夫的妻子，因為誤導警方辦案遭到逮捕。

綜合外媒報導，努沙德的25歲妻子阿富薩娜（Afsana），日前向警方供稱大約在2年前將丈夫殺害，並把對方殘缺不全的屍體埋葬在租屋處，不過警方因為遲遲找不到努沙德的遺體，所以對於阿富薩娜的說法存疑。就在眾人一籌莫展之際，此時有其他員警在100公里外的一處農場找到「死亡」的努沙德。

進一步調查發現，努沙德自2021年11月失蹤後，就一直在印度托曼庫圖 （Thommankuthu）的農場當臨時工，徹底和親友斷了聯繫，也沒有使用手機，直到警方上門，他才知道原來自己「竟然掛了」。至於為何逃家近2年，努沙德向警方坦承「我太害怕我老婆了」，因為不堪家暴才會逃到農場，讓得知真相的員警哭笑不得。

此外，通報努沙德失蹤的並非阿富薩娜，而是他的父親。不過阿富薩娜因為做出非事實陳述，明顯誤導執法人員辦案，目前仍被拘捕，警方將持續了解她說謊的原因。

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