大陸廣東一名身形苗條的應召女郎本月22日凌晨因為賣淫，遭到警方逮捕，沒想到帶回派出所後一查才發現真實身分竟是男性，且當天已經完成3次性交易，令辦案員警看了瞠目結舌，最終被處以行政拘留12天。

綜合陸媒報導，廣東省陽江市警方近日展開一系列掃黃行動，22日凌晨1時許在一處公園巷口發現一名身穿白色連衣裙、體態苗條的應召女郎，正站在街邊攬客，進行性交易，隨即將其帶回警局調查。沒想到經過訊問後，該名應召女郎的真實身分竟是39歲的林姓男子，且被逮之前已經完成3次性交易。

林男落網後坦承，過去也曾做過類似的事情，因為想要賺快錢，便站街邊攬客，為此還事先購入了假髮、裙子，讓自己看起來更加女性化，沒想到「重操舊業」當晚就被逮個正著。

由於林男違反當地相關法令，最終被處以行政拘留12天。消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「嫖客是萬萬沒想到啊」、「3次是怎麼成功的？」、「男上加男」、「厲害了我的哥」。