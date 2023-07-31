在許多史書或歷史相關影視作品中，凡是涉及到清軍的戰爭，清軍調遣的兵馬大多都是幾萬人，而明軍卻動輒數十萬，甚至還可能更多，對比之下就顯得清軍兵力很弱，究竟為何會造成如此大的人數差異？大陸歷史學者指出，主要有4個原因，分別為明朝大軍人數有灌水成分、清軍走精兵路線、清兵不易調動、清軍裝備升級。

大陸歷史學者紀連海指出，造成明軍和清軍人數上的差異主要有4個原因，第一是「明朝大軍人數有灌水」，明朝會將民夫、工兵也都算進人數裡，這些不會上戰場的人幾乎就占了半數，如果扣除這些人，明軍的數量其實也沒有那麼嚇人。

第二是因為「清軍走精兵路線」，所以軍隊總數本來就比明朝少，明朝徵兵的範圍是全國各地，而清朝打仗則是仰賴「八旗」，八旗走的是精兵路線，對數量沒有太多的追求。

第三是「清兵不易調動」，清朝為了守住辛苦得來的江山，因此在疆域各處，尤其是邊境地區都有駐兵，這些地方的兵不可輕易調動，就算真的動用到邊境的兵力，也大多遠水救不了近火，減去這些兵力，數量自然也少了許多。

第四則是「清軍的裝備升級」，比如火器、火炮等武器，殺傷力比以前提升了不少，武器到位了，對士兵人數的要求就沒有那麼嚴格了。