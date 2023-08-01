大陸考古學家在西安白鹿原找到漢文帝霸陵的正確位置，近2年來進行挖掘研究，發現動物殉葬坑，其中一具是國寶「大貓熊」遺骸，保存非常完整，考古學家表示，古人抱持「事死如事生」的精神，漢文帝生前可能也喜歡大貓熊。

大陸紀錄片《中國‧考古》報導，考古人員在漢文帝霸陵西側的動物殉葬坑，發現一具大貓熊的遺骸，陝西省考古研究院研究員胡松梅提到，目前從頭骨來看，應該是大貓熊的骨骼，保存相當完整，頭部朝帝陵的方向，尾巴則朝向西邊，生前來自秦嶺北坡。

考古研究助理朱晨露提到，《史記》記載「渭川千畝竹」，指當地竹葉繁茂，說明2000年前的西安適合大貓熊生活，另外過去從未發現類似陪葬形式，首次出現動物殉葬坑，象徵皇家陵園的地下苑囿，而古人事死如事生，會按照先人生前的生活習慣，打造同樣的地下世界，可能漢文帝喜歡大貓熊，所以才讓牠跟著陪葬。

霸陵除了出現貓熊遺骸外，還有許多驚人發現，考古隊隊長馬永贏表示，西漢陵寢制度通常採帝后合葬不合陵，指皇帝和皇后葬在同一處，但各立陵冢，未料漢文帝霸陵和竇皇后陵之間，竟出現第三座陵墓，在其他西漢帝陵從未出現類似情況，目前推測墓主人可能是漢文帝的寵妃「慎夫人」，但真實情況仍待後續的挖掘結果。