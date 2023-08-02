周星馳主演的經典喜劇電影《唐伯虎點秋香》是陪伴許多台灣人長大的回憶之一，作品中的經典台詞更是朗朗上口。《唐伯虎點秋香》源於民間故事，已經流傳500多年，然而大陸歷史學者指出，在真實的歷史中，秋香的年紀比唐伯虎大了20歲，兩人之間幾乎沒有交集，而唐伯虎的人生也不如電影中精采，反而十分慘淡。

大陸歷史學者紀連海指出，電影《唐伯虎點秋香》中的唐伯虎不但年少有為、家境殷實，還娶了9個老婆，簡直就是「人生贏家」，但歷史上真實的唐伯虎卻生活清貧、一生坎坷，沒有那麼多的風流韻事，一生也只娶過3名妻子。

唐伯虎25歲時第一任妻子徐氏過世，27歲再娶何氏，然而隔年的會試中，他受到科舉舞弊的牽連，從此前途盡毀，夫妻倆最終分道揚鑣；後來唐伯虎又娶了青樓女子沈九娘為妻，40歲沈九娘病逝，之後他就再也沒有繼娶妻室；到了晚年，唐伯虎孤身一人、窮困潦倒，54歲便去世。

既然在真正的歷史中，唐伯虎並沒有娶秋香為妻，為何又會出現相關的傳說故事？紀連海表示，歷史上確實有秋香這號人物，但她並非大戶人家的婢女，而是當時南都金陵風月場所的名妓，本名林奴兒，字金蘭，號秋香，被譽為「吳中女才子」，只是秋香和唐伯虎雖然存在於同一個時代，年齡卻差了20歲，雙方也幾乎沒有任何交集。

至於《唐伯虎點秋香》這個故事，紀連海稱確實存在，只是主角換了個人，明代小說家王同軌的《耳談》中，講述了蘇州才子陳元超與官家婢女的故事，兩者內容大同小異，後來傳到明末文學家馮夢龍的耳裡，就變成了《警示通語》中的《唐解元一笑姻緣》，這個誤會就從明末到清末越變越深，最後演變成眾人熟知的《唐伯虎點秋香》。