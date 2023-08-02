清朝咸豐帝的寵妃「慈禧」被認為是亡國罪人，民間更流傳皇帝死後，她為奪權而毒殺皇后慈安，但事實上兩人是政治閨密。大陸上海開放大學公共管理學院副院長伊曉婷提到，咸豐帝死後由慈安與慈禧共同治國，慈安看似個性溫和，但她其實比慈禧更有決斷力。

大陸上海開放大學公共管理學院副院長伊曉婷表示，慈安姓鈕祜祿，是滿洲鑲黃旗人，為廣西右江道三等承恩公穆揚阿的女兒，雖然她的生母是侍妾姜佳氏，但受到嫡母重視，她與慈禧同年參加選秀，入宮直接被封貞嬪，沒幾天就升為貞貴妃，1個月後擬為皇后，過程只花了5個月。

慈安氣質與品行都很好，也沒人說她的閒話，管理後宮非常正直，甚至會糾正皇帝的行為，而咸豐帝死後，由兩宮垂簾聽政，但慈安才是主導人，當時慈禧的心腹太監「安德海」，仗著靠山到處招權納賄，時任山東巡撫的丁寶楨入朝稟報慈安，她即刻下令誅殺安德海，可見她做事有魄力，也善於處理人際關係。

根據《庸庵筆記》記載，東宮太后慈安負責做決策，例如賞給曾國藩、左宗棠、李鴻章爵位，還有下獄賜死驕蹇貪淫的將領勝保，而西宮太后慈禧則是看奏章、開會。此外兩宮感情很好，慈禧並未在慈安病重時，矯情的割肉做藥引，也沒有故意毒死慈安，慈安45歲去世在古代很正常，死後遺體供瞻仰，可見慈禧沒做虧心事。

按照清朝規定，皇后生的兒子才有資格成為儲君，若她膝下無子，就選其他妃嬪的孩子，被選中的皇子要過繼給皇后撫養，生母不能干預，但慈安卻讓慈禧同居養心殿，一起養育同治皇帝，她不怕被慈禧陷害，反而說兩個寡婦一起撫養孩子，若有奸人挑撥離間，領導階層不和睦，天下必會大亂，她們朝夕相處就不會有讒言，慈禧也未仗著孩子不重視慈安。