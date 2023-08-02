鱷魚吃人的事件頻傳，印尼一名女子為了工作到小溪邊取水時，被埋伏在溪水中的鱷魚猛撲，一口咬住她的下半身，並試圖往水裡拉，女子為了活命不斷掙扎，還大聲呼救，最終在同事和救援人員的幫助下順利逃過死劫，但這一個半小時的恐怖折磨，仍對她造成嚴重的心理陰影。
根據《紐約郵報》報導，印尼38歲女子法爾米拉（Falmira De Jesus）在位於西加里曼丹省（West Kalimantan）吉打邦（Ketapang Regency）的一處棕櫚樹種植園擔任工人，事發當時她正在園區工作，來到一個蘆葦叢生的小溪旁取水，未料竟有一隻鱷魚埋伏在水中，趁她不注意時猛撲過來，咬住法爾米拉的下半身就使勁往溪裡拖。
法爾米拉的求生欲瞬間爆發，一邊大力掙扎一邊大喊呼救，她的同事聽到動靜連忙趕往現場幫忙，從網路流傳的影片可以看到，法爾米拉幾乎全身都泡進水裡，只剩頭部還在外面，下一秒她就突然消失在眾人視線，同事著急地伸出木桿，試圖將她撈起來。
法爾米拉憶述當時的狀況，「被鱷魚咬住的地方讓我很痛苦，我覺得自己越來越虛弱，身體也逐漸沉到水下，好像快要死掉了。」所幸在千鈞一髮之際，救援人員終於抵達現場，順利將她從鱷魚口中救出，結束這長達一個半小時的恐怖遭遇，隨後法爾米拉被送往醫院，她的右臂、大腿和小腿上都有很深的傷口，目前仍在治療與觀察中。
這件事情對法爾米拉造成不小的心理陰影，她坦言躺在醫院病床上時，仍然能在腦海中看見那隻鱷魚的模樣，同時她也非常感謝那些幫助她的人，「他們救了我的命！」
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