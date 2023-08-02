鱷魚吃人的事件頻傳，印尼一名女子為了工作到小溪邊取水時，被埋伏在溪水中的鱷魚猛撲，一口咬住她的下半身，並試圖往水裡拉，女子為了活命不斷掙扎，還大聲呼救，最終在同事和救援人員的幫助下順利逃過死劫，但這一個半小時的恐怖折磨，仍對她造成嚴重的心理陰影。

Terselamat selepas sejam ‘dibaham’ buaya



JAKARTA – Seorang pekerja ladang kelapa sawit di Kalimantan terselamat selepas diserang dan ‘dibaham’ buaya selama lebih sejam, lapor akhbar Metro UK semalam.



Ketika kejadian, Falmira De Jesus, 38, sedang mengambil air dari sebatang… pic.twitter.com/ERPyqwh9gy — MYNEWSHUB (@mynewshub) August 1, 2023

根據《紐約郵報》報導，印尼38歲女子法爾米拉（Falmira De Jesus）在位於西加里曼丹省（West Kalimantan）吉打邦（Ketapang Regency）的一處棕櫚樹種植園擔任工人，事發當時她正在園區工作，來到一個蘆葦叢生的小溪旁取水，未料竟有一隻鱷魚埋伏在水中，趁她不注意時猛撲過來，咬住法爾米拉的下半身就使勁往溪裡拖。

法爾米拉的求生欲瞬間爆發，一邊大力掙扎一邊大喊呼救，她的同事聽到動靜連忙趕往現場幫忙，從網路流傳的影片可以看到，法爾米拉幾乎全身都泡進水裡，只剩頭部還在外面，下一秒她就突然消失在眾人視線，同事著急地伸出木桿，試圖將她撈起來。

法爾米拉憶述當時的狀況，「被鱷魚咬住的地方讓我很痛苦，我覺得自己越來越虛弱，身體也逐漸沉到水下，好像快要死掉了。」所幸在千鈞一髮之際，救援人員終於抵達現場，順利將她從鱷魚口中救出，結束這長達一個半小時的恐怖遭遇，隨後法爾米拉被送往醫院，她的右臂、大腿和小腿上都有很深的傷口，目前仍在治療與觀察中。

這件事情對法爾米拉造成不小的心理陰影，她坦言躺在醫院病床上時，仍然能在腦海中看見那隻鱷魚的模樣，同時她也非常感謝那些幫助她的人，「他們救了我的命！」