Can YOU spot the rabbit on the rocks in under nine seconds? https://t.co/b05FpGSeYD pic.twitter.com/szwm8BO7yH — Daily Mail Online (@MailOnline) July 29, 2023

近日網路上瘋傳一張照片，只見看似空無一物的岩壁風景照，其實暗藏著一隻野生動物，監視著拍攝者的一舉一動，但不少網友看半天都找不出動物隱身在何處，直呼是「最強保護色」。

國外知名論壇《Reddit》近日瘋傳一張風景照，原PO聲稱，眼前這片荒煙蔓草的岩壁景色中，暗藏著一隻動物在裡面，稍不注意就容易被遺漏掉，「我跟牠視線對上了，而牠正在瞪著我看」。

照片曝光後隨即在網路上瘋傳，不少網友紛紛留言直呼「到底在哪邊」、「都是岩壁，哪來的動物」、「真的不是在整人嗎」、「我放大看還是找不到」。

不過也有眼尖的網友發現，照片正中間的深色岩石上藏著一隻兔子，露出一雙耳朵和眼睛狂盯著拍攝者。對此，有專家指出，這隻兔子並非一般野兔，而是納氏棉尾兔（Mountain Cottontail），這種兔子常見於北美洲，屬於穴居動物，體型略小，通常棲息在荒漠、草原、森林及山區等地。