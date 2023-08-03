大陸福建一名上班族近日在早餐店用餐，沒想到突然有短髮女子穿越店內人潮，走到男子身後並低頭強吻他，得逞後立即轉身離開，男子回頭看了一眼發現不認識對方，當場傻在原地不知作何反應，事後自行前往派出所報警。

綜合陸媒報導，福建省廈門市一名身穿白衣的男子7月31日上班前，到公司附近早餐店用餐，沒想到一名短髮女子突然穿越過人潮，走向店內角落，趁著男子毫無防備之際，低頭強吻後火速離去，男子當下轉頭看傻，因為他根本不認識對方。

受害男子透露，一開始被搭肩時，因為早餐店內有很多同事，原以為是認識的人上前打招呼，直到被強吻後轉頭一看才驚覺不對勁。隨後他便獨自前往報警，但警方卻連報案單都沒給他，只叫他回家等通知，因此擔心被吃案。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「男孩子在外也要保護好自己」、「隔著螢幕都看出來很帥」、「好噁心，原來猥瑣真的不分性別」；不過也有人認為，影片中的女子穿越這麼多人來找他，肯定是認識該名男子的人。

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