In UP's Ballia, a woman was reunited with her husband who had gone missing 10 years ago. The woman claimed she bumped into her missing husband while she was on her way to hospital. pic.twitter.com/eNGrih1p52 — Piyush Rai (@Benarasiyaa) July 29, 2023

印度北方邦近日發生一起烏龍事件，一名婦女在路邊瞥見熟悉的身影後，赫然發現竟是失蹤10年的丈夫，喜出望外的她立即致電告訴兒子及親友，並把丈夫帶回家，沒想到掀開衣服檢查後才驚覺是誤會一場。

綜合印媒報導，印度北方邦一名43歲婦人珍納齊（Janaki Devi），7月28日前往巴利亞（Ballia）一間醫院就診時，發現一名頭髮凌亂、衣服殘破不堪的流浪漢呆坐在醫院門口，越看越眼熟的她赫然驚覺對方竟是失蹤10年的44歲丈夫莫提（Motichand Verma）。

「當我突然看到丈夫坐在醫院門口時，我相當激動，我簡直不敢相信自己的眼睛！」喜極而泣的珍納齊當下情不自禁地抱住丈夫，同時致電給兒子和其他親戚，眾人獲報後也隨即趕赴現場，並開心將男子載回家。然而過程中，莫提總是不發一語，大家問他這些年都去哪裡了，他也始終沒有回應。

對此，當地居民表示，珍納齊21年前和莫提結婚並育有3子，不過丈夫因為患有心理疾病，10年前選擇不告而別，自此音訊全無。如今她與丈夫再度重逢的影片，在網路上瘋傳，不少人對於10年後還能與失蹤的家人重逢，堪稱是奇蹟一場。

不料最近卻突然出現始料未及的結果，原來珍納齊將男子接回家後，進一步掀衣檢查才發現對方根本就不是自己的丈夫，慌忙地向對方道歉後緊急聯絡村長，最後在各方協助下才確認眼前的流浪漢名叫拉胡爾（Rahul），如今已和真正的家人團聚。

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