印度北方邦近日發生一起烏龍事件，一名婦女在路邊瞥見熟悉的身影後，赫然發現竟是失蹤10年的丈夫，喜出望外的她立即致電告訴兒子及親友，並把丈夫帶回家，沒想到掀開衣服檢查後才驚覺是誤會一場。
綜合印媒報導，印度北方邦一名43歲婦人珍納齊（Janaki Devi），7月28日前往巴利亞（Ballia）一間醫院就診時，發現一名頭髮凌亂、衣服殘破不堪的流浪漢呆坐在醫院門口，越看越眼熟的她赫然驚覺對方竟是失蹤10年的44歲丈夫莫提（Motichand Verma）。
「當我突然看到丈夫坐在醫院門口時，我相當激動，我簡直不敢相信自己的眼睛！」喜極而泣的珍納齊當下情不自禁地抱住丈夫，同時致電給兒子和其他親戚，眾人獲報後也隨即趕赴現場，並開心將男子載回家。然而過程中，莫提總是不發一語，大家問他這些年都去哪裡了，他也始終沒有回應。
對此，當地居民表示，珍納齊21年前和莫提結婚並育有3子，不過丈夫因為患有心理疾病，10年前選擇不告而別，自此音訊全無。如今她與丈夫再度重逢的影片，在網路上瘋傳，不少人對於10年後還能與失蹤的家人重逢，堪稱是奇蹟一場。
不料最近卻突然出現始料未及的結果，原來珍納齊將男子接回家後，進一步掀衣檢查才發現對方根本就不是自己的丈夫，慌忙地向對方道歉後緊急聯絡村長，最後在各方協助下才確認眼前的流浪漢名叫拉胡爾（Rahul），如今已和真正的家人團聚。
★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。