清朝大學士紀曉嵐反應機靈又有學識，衍生出不少有趣故事，他甚至還敢稱皇帝為「老頭子」，生平事蹟經常被後世拍成電視劇，而多數人將他的姓讀作四聲「ㄐㄧˋ」，但其實全念錯了，「紀」用於姓氏應該念三聲「ㄐㄧˇ」。

根據《央視頻》報導，紀曉嵐本名紀昀，字曉嵐，是清代乾隆年間的學者，曾任《四庫全書》總纂修官，他的姓「紀」有兩個讀音，一個是四聲「ㄐㄧˋ」，字義是將打散的絲線整理清楚，後來引申為紀律、綱紀等意思，還有記載的涵義。

另外「紀」也有標記年代的方式，在古籍中可見，東吳史學家韋昭為《國語》注「十二年歲星一周，為一紀」，指木星繞太陽一周約需十二年，古稱十二年為一紀。不過用於姓氏時，紀就讀為三聲「ㄐㄧˇ」，該姓的起源有兩種說法，一是相傳在舜還未稱帝時，他有一名老師叫作「紀后」，出身於上古氏族「紀族」。

另一種是根據唐代姓氏譜牒專書《元和姓纂》及南宋志書《通志．氏族略．以國為氏》記載，西周初年，周武王為了追念先聖先王的功德，在現今山東壽光東南一帶，給炎帝的後人劃分封地，他們在封地建國稱「紀國」，但紀國最終因腐敗而衰亡，纪國的王族子孫便以故國名字作為姓氏，代代相傳。