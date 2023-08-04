Controversy surrounds the #marriage of #41YearOld #Indonesian woman Mariana to her best friend's #16YearOld son, Kevin. Indonesian authorities have prohibited them from sharing a bed, and Mariana stated they'll wait for Kevin to become an adult before consummating the marriage. pic.twitter.com/W0Fw8awNNI — Warm Talking (@Warm_Talking) August 4, 2023

印尼一名41歲女子瑪麗安娜（Mariana）7月30日與閨密的16歲兒子凱文（Kevin）閃婚，不過礙於當地法律規定，凱文還是個未成年人，消息一出隨即引發法律和道德層面的爭議，就連官方也緊急介入他們的「房事」。

綜合外媒報導，瑪麗安娜與凱文的媽媽麗莎（Lisa）是多年閨密，凱文從小就稱瑪麗安娜為阿姨，不過兩人之間的關係近日卻悄悄生變。原來是瑪麗安娜本來要嫁給同住在西加里曼丹（Kalimantan Barat）的年輕人，不過對方卻在大婚之日前夕悔婚，令瑪麗安娜大受打擊，而麗莎作為閨密便經常陪伴及開導她。

不料瑪麗安娜日前卻突然徵詢麗莎，是否願意讓她與麗莎的兒子凱文發展戀情。結果凱文不但沒有反對，更決定與過去一直視為阿姨的瑪麗安娜閃婚，並於7月30日舉行婚禮。消息一出隨即引爆爭議，因為依據印尼法律，凱文還是個未成年人，更有人質疑凱文母子是貪圖瑪麗安娜的錢，畢竟對方在當地經常雜貨店，擁有一間豪華大屋。不過麗莎斷然否認，並表示不會理會外界的閒言閒語；瑪麗安娜也表示，她和凱文是兩情相悅。

儘管如此，兩人的婚禮依舊受到官方關注，印尼兒童保護委員會和社會服務局昨（3日）登門拜訪，並下令禁止兩人同床共枕。對此，瑪麗安娜坦言，早在新婚之夜就有鄰居極力阻止他們洞房，她迫於無奈只能同意，並有心理準備須等到凱文19歲成年才能履行房事。