大陸考古學家46年前在寧夏銀川賀蘭山腳下，發現古代陵園遺址「西夏王陵」，進去後驚覺墓室早被盜光，一名年輕考古學家非常沮喪，在地上隨便踢了一腳，竟滾出一件文物「鎏金銅牛」，讓眾人又驚又喜，而這件文物也被稱為「一腳踢出來的國寶」。

根據大陸中國歷史研究院報導，考古學家1977年在寧夏銀川賀蘭山腳下，發現了陵園遺址「西夏王陵」，但進到墓室清理時卻驚覺空空如也，陵墓早被盜墓者盜光，眾人都感到很沮喪，一名年輕的考古學家往地上踢洩憤，沒想到竟踢到一件「鎏金銅牛」，其歷史追溯至唐代，當時被廣泛運用於皇宮及寺廟，作為裝飾或禮儀活動。

而西夏陵的太后墓中出土的鎏金銅牛，長120公分、寬38公分、高45公分，重達188公斤，牛身橫卧，脊椎骨隱約可見，曾被帶到國外展覽，大陸中國文物交流中心為它保價2億人民幣（約新台幣8.8億），鎏金銅牛內為空心，並用青銅鑄造成型，腹中尚殘留鐵砂內模，從鑄造工藝上來看，顯示西夏青銅製造的高超水準。

西夏建立於公元1038年，建國者是党項族首領李元昊，該國在隋末唐初逐漸強盛，因地處於黃河以西，歷史上被稱為西夏，直到公元1227年被蒙古所滅，但相關文物與典籍都遭破壞，在《二十四史》有《宋史》、《遼史》和《金史》，唯獨沒有《夏史》，西夏成為古代最神秘的王朝之一，而西夏王陵的發現為西夏時代提供重要史料。