世界之大無奇不有，網路上經常看見不少光怪陸離的出租房，近日大陸一名房屋仲介推銷了兩間由閣樓改造而成的房間，意外在網路上爆紅。只見窗戶超級迷你，簡直堪比「射擊孔」，但仲介卻稱此房「具有與外界溝通的心靈窗戶」，睜眼說瞎話的本事立即引來廣大網友吐槽。

綜合陸媒報導，上海中環地區有閣樓出租，每月租金為1000人民幣（約新台幣4400元），不過仲介在房屋介紹影片中卻以極其誇張的方式解說，除了提到房間內配有「十八手空調」及迷你小衣櫃，更將巴掌大小的窗戶稱為「心靈窗戶」，能與外界交流。

根據網路上瘋傳的影片顯示，閣樓內的窗戶設計十分小巧，採左右兩扇開闔，扣掉窗框，透氣面積不過巴掌大，與房間整體大小相比，根本不符比例。房仲還強調，房子雖然是閣樓改造，空間較為不足，但仍有廚房和浴室可使用。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，不少人調侃房東是擔心租客悶壞，才會貼心開了一個小窗，紛紛打趣笑說「口罩別扔了，做個窗簾吧」、「小偷肯定從窗戶進不來」、「有颱風了就知道這小窗戶有多省心了」、「這個是窗戶？你不說，我還以為那是射擊孔」、「這個我在地道戰裡見過」。