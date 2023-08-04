奶媽這個職業自古有之，顧名思義就是為嬰兒提供奶水，《禮記》中就曾提到「士夫之子有食母」，由此可知，古代士大夫之家由奶媽哺育嬰孩是常有的事；除此之外，皇宮也有專門的機構聘選奶媽。事實上，古代奶媽的用處很大，除了餵奶之外，還有任務在身，包括充當皇帝的性啟蒙老師，或是為後宮嬪妃、達官貴人提供人乳。

根據《新浪網》報導，早在西周時期就已經建立了乳保教育制度，太子、世子出生後不久，就會為其配置「三母」也就是子師、慈母、保母，共同負責德行的培養，以及日常起居的料理；除此之外，還專門設置奶媽，以乳汁哺育幼小的皇室子弟，背後目的其實是為了避免後宮干政。

也因為奶媽的一言一行，會對年幼的太子及世子產生重要的影響，所以皇家對於奶媽的出身要求，比普通百姓還要高，一般都是從士大夫的小妾或是哺乳期的妻子中挑選，包括身體素質、道德及知識水準都須列入考量。

事實上，古代皇室奶媽的用處很大，除了餵奶之外，還要充當性啟蒙老師，在皇帝十幾歲時就手持春宮圖教導性知識，甚至直接獻身，明熹宗朱由校和他的乳娘客氏就是如此；或是找來品貌端正的宮女，供小皇帝在大婚前學習臨幸技巧，為的就是讓小皇帝日後在與后妃的房事上能更從容不迫，早日誕下子嗣，延續皇家香火。

另外，奶媽還需要為後宮娘娘及達官貴族提供人乳，《宛署雜記》記載「清宮規定，每個季節，精選奶口40人，在內廷之中，辟專室養護，稱為坐秀奶口。再選80人，著籍於宮中，由內府專門供應飲食，稱為點卯奶口，意在坐秀奶口有意外時補缺。每季，更換一批…」。最有名的莫過於慈禧太后早在26歲時，每天就有喝上一大杯母乳的習慣，一直喝到70多歲去世，時間長達近半個世紀。除此之外，也傳出她用母乳洗臉、泡澡的奇聞。