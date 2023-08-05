炎炎夏日，脾氣難免暴躁，大陸廣東兩名男子搭乘地鐵時，因推擠引發口角，雙方你一言我一語，衝突越演越烈，沒想到一旁的大哥看不下去，只用了三句話就成功讓兩人閉嘴，霸氣行徑被網友大讚為「教科書式勸架」。

綜合陸媒報導，廣東省深圳市有兩名男子搭乘地鐵時，爆發激烈的口角衝突，其中一人因為不滿被推擠而抱怨，沒想到對方聽完立刻大聲反嗆「我推你怎麼樣，不能推你嗎」，讓他氣炸質問「你憑什麼推我」，對方也不甘示弱表示「你站那不動，我為什麼不能推你」，兩人衝突越演越烈。

眼看雙方就要打起來了，車廂內一名霸氣哥立即站出來勸架，對著兩人喊話「打贏了要坐牢，打輸了要住院，打一拳一萬塊（人民幣，約新台幣44000元）。」簡單三句話立刻讓氣焰高漲的兩名男子瞬間靜默，原本吵鬧的車廂也跟著安靜下來。

影片曝光後網友紛紛留言直呼「大哥是懂勸架的，最終也是錢包控制了理智」、「說到重點了，談錢傷感情，花錢心疼」；不過也有人認為「雙方都是氣頭上，死要面子，一般如果有第三人介入，很快就會順著台階下」。