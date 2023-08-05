清朝皇帝駕崩後並不能馬上下葬，大陸歷史學者指出，直到諡號、廟號確立且陵墓完成，才能擇日入土為安，通常需經過好幾個月，而且儀式非常繁瑣，若是遇到夏天，屍體腐壞速度更快，遺體該如何保存，猜測與棺槨密封度及香料有關。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平表示，清朝一般老皇帝去世後，國家不能一日無主，因此繼承人很快就會即位，為了做區分，稱剛即位的皇帝為「嗣皇帝」，而去世的就是「大行皇帝」，直到諡號、廟號確定，才以此稱呼他們，例如順治皇帝被稱為世祖章皇帝，康熙是聖祖仁皇帝，而乾隆則是高宗純皇帝。

此外皇帝的喪儀很複雜，一般去世當天就要小殮，指的是幫死者穿戴，之後再進行大殮，將皇帝屍體放入棺材，大殮後棺槨在乾清宮停放一段時間，通常不會超過27天，期間會舉辦各種祭典儀式，然後再進行「暫安」，指的是棺材還不能下葬，要移放殯宮暫放一段時間，每位皇帝暫安的地方也不同，期間遇到節日都要進行祭典。

毛立平進一步說明，暫安時間與陵墓修建進度有關，直到陵墓準備好後，再由欽天監選日子下葬，過程也要祭祀天地等，最終才讓過世的皇帝入土為安。而關於屍體如何保存，史料上都沒有明確記載，不過正式下葬前通常都經過好幾個月，她認為棺槨密封度及香料運用起了很大作用。