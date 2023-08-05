三國演義中，諸葛亮算是司馬懿一生的宿敵，兩人在戰場上互相鬥智鬥勇，不過諸葛亮死後，司馬懿反而不再出兵伐蜀，這番操作讓不少人看不明白。事實上，早在空城計中的「汝輩豈知？宜速退」這7個字，就可看出背後端倪，因為一旦司馬懿伐蜀成功，自己離死期也不遠了。

根據《網易》報導，諸葛亮在北伐期間，與曹魏的司馬懿是死對頭，但諸葛亮死後，司馬懿卻終生不敢討伐蜀國，除了因為蜀漢的實力還在，以及蜀道地勢險峻，難以進攻，更重要的是，當時司馬懿一直被曹魏君主所忌憚，一旦蜀漢覆滅，曹魏皇帝就會對司馬懿動手，因此司馬懿唯有保住蜀漢，才能保全自己。

事實上，早在諸葛亮設下空城計時，就可看出端倪。當時面對司馬懿大軍壓境，諸葛亮在沒有援兵的情況下，大開城門，自己在城樓上焚香彈琴，其實司馬懿大可派人一探虛實，就連兒子司馬昭也建議父親這樣做，但司馬懿卻說「亮平生謹慎，不曾弄險。今大開城門，必有埋伏。我兵若進，中其計也。汝輩豈知？宜速退。」從司馬懿一句「汝輩豈知？宜速退」就可以看出，老謀深算的他很清楚，一旦拿下諸葛亮，自己勢必會遭到曹魏打壓。

同理，諸葛亮死後，司馬懿便停止了對蜀漢的討伐，這是因為諸葛亮一死，蜀國短時間之內是不會進攻曹魏的，但司馬懿多年領兵在外，難免遭到忌憚，如果此時出兵伐蜀，勢必會讓人看穿他的野心；再者，一旦滅了蜀漢，那麼曹魏君主就會立即拿司馬懿開刀，逼他交出兵權，所以司馬懿只有隱忍才能自保。