古人因為生育較早，容易出現多代同堂的情況，不過唐朝時期有一個以張公藝為首的家族，不僅締造了九代同堂的紀錄，甚至引起唐高宗李治的注意。某天李治故意刁難他，御賜了兩顆梨子讓他分給900人吃，沒想到對方一招就辦到了，機智反應讓李治眼睛為之一亮。

根據《搜狐網》報導，張公藝出生在北齊承光二年，經歷了北齊、北周、隋朝、唐朝4個朝代，他一生正德修身，並且九代未曾分家，族人共900多人。李治聽聞此事，便在泰山封禪後特意造訪了張公藝的家，好奇究竟是如何辦到的，對此，當時已經88歲的張公藝表示，「老夫自幼接受家訓，慈愛寬仁，無殊能，僅誠意待人，一『忍』字而已。」

有趣的是，張公藝第一時間並不是邀請李治和武則天去參觀府邸，而是先去看他們家養的狗吃飯的樣子，李治自然非常困惑，但張公藝表示「人有義，狗也如此。」說完就命人敲鑼打鼓，此時張家上百隻狗相繼跑到張公藝面前，但並沒有爭先恐後地去搶奪食物，而是等到所有的狗都到齊後，才有秩序的吃飯。

李治見狀，非常佩服張公藝治家有道，也忍不住動了刁難對方的念頭，於是御賜兩顆梨子給張公藝，想看看這個高達900多人的家族要如何分著吃。在場人士見狀無不心驚膽顫，就怕得罪了皇帝，但見多識廣的張公藝卻相當從容，接過了梨子後便命人將其搗碎泡在水裡煮湯，同時將全部族人召來喝梨湯。李治在見到此情此景後，也不得不讚嘆張公藝的機智。