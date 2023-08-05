古代夏天天氣熱，古人除了靠扇子搧風，還發明出消暑神器。清朝出現一種以天然冰製冷的「冰桶」，就像是現今的冰箱，箱內材質使用導熱性較差的鉛或錫，此外冰桶頂部還有兩塊木板，打開其中一塊，能降低室內溫度，起到冷氣機的作用。

根據大陸節目《故宮100》報導，清代出現以天然冰製冷的木質冰箱，稱為「冰桶」，箱內材質使用導熱性較差的鉛或錫，不但可以隔熱，還能避免箱體被冰水侵蝕，而箱底角落設置一個圓形小孔，用於排放冰水，皇帝夏天時就能吃到冰鎮過的瓜果與飲品。

而冰桶頂部由兩塊木板蓋住，唯有一塊固定在箱口，當食物放進冰桶保鮮時，還可拿起未被固定的木板，使箱內的冷氣釋出，達到降低室內溫度的效果，起到空調的作用，而皇帝不僅懂得冬暖夏涼的享受，冰桶也反映出皇帝至高無上的皇權。

而清朝的冰桶，其實是由「冰鑒」改良而來，冰鑒是青銅鑄成的大型容器，分內外兩層，在夾層塞入冰塊，食物美酒則放進內層，放上蓋子能達到保鮮作用，直到宋代，古人發現用青銅鑄的冰鑒熱傳導太快，冰塊很快就融化，因而改用實木製作。